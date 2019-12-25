В Египте автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 27 россиян

СМИ сообщили о двух погибших в аварии.

Двадцать семь российских граждан пострадали в столкновении туристического автобуса с грузовиком на территории Египта. Соответствующее заявление сделали представители местной газеты Al Masry Al Youm. Иностранные журналисты уточнили, что автомобильная авария зафиксирована в провинции Красное море, на трассе "Рас-Гареб – Хургада".

По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян. сообщение от СМИ

Согласно сообщению от Telegram-канала SHOT, один путешественник из России погиб в трагедии. Группа туристов направлялась из Хургады на экскурсию в Каир и Гизу, чтобы увидеть Пирамиды. В настоящее время часть пострадавших отправлены обратно в отели из ближайшего госпиталя. Известно, что вторым погибшим стал водитель автобуса. Согласно сведениям от информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на местный новостной портал Cairo 24, одной их жертв трагедии стала россиянка.

Фото: pxhere.com