Египет стал лидером новогодних бронирований среди петербуржцев

Спрос на туры в страну пирамид вырос в 2,6 раза, а сам Петербург возглавил рейтинг внутреннего туризма.

Почти 40% забронированных петербуржцами туров на новогодние праздники пришлось на Египет. Согласно данным сервиса "Слетать.ру", спрос на это направление вырос в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. В топ-5 зарубежных направлений вошли: Египет (38,1%), Таиланд (21,2%), ОАЭ (11,8%), Китай (7,6%).

Уровень спроса на туры с вылетами из Петербурга практически в 2 раза превышает показатели прошлого года, отмечают аналитики. Так, стоимость недельного тура в Египет на двоих в 4-звездочном отеле начинается от 126,6 тыс. рублей, в отеле пять звёзд — от 137,2 тыс. рублей. На аналогичных условиях по вылету, но в Турции с проживанием в отеле четыре звезды на "всё включено" можно отдохнуть от 114,6 тыс. рублей, в пятизвёздочном отеле — от 131 тыс. рублей.

Отметим, что при этом сам Петербург возглавил рейтинг российских городов по ранним бронированиям, где средняя стоимость проживания достигла 5,8 тыс. рублей за сутки. Наиболее популярны заезды со 2 по 6 января 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный потратит 20 млн рублей на роуд-шоу для туристов из ОАЭ и Омана.

Фото: Piter.TV