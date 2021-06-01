Фитнес-блогер дошла пешком из Москвы до Петербурга за 26 дней

Путешественница завершила длительный марш на Дворцовой площади.

Фитнес-блогер Василина закончила пеший маршрут из Москвы в Санкт-Петербург, пройдя путь за 26 дней и достигнув финиша поздним вечером 25 ноября на Дворцовой площади. Об этом сообщает Metro.

По словам 27-летней участницы похода, ежедневно она преодолевала около "50 километров". С собой девушка несла рюкзак весом "13 килограммов", в котором находились сменная одежда, обувь, аптечка, косметика и гигиенические принадлежности. Василина отмечала, что брала с собой "много бинтов" и использовала их для уменьшения трения и отеков ног. Приближаясь к Санкт-Петербургу, часть вещей она выбросила и продолжила движение налегке.

Изначально маршрут планировался совместно с братом, однако путешествие в итоге прошло в одиночном формате. Василина объяснила, что имели место финансовые трудности. В один из дней она обдумывала завершение пути, если к утру не появятся средства на проживание. После обращения к подписчикам необходимые деньги поступили, и она продолжила движение.

За время похода девушка прошла территорию Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Она подчеркивала, что в пути ей помогали разные люди: кто-то поддерживал словами, кто-то делился едой, а кто-то подарил наушники.

В заключительный день Василина преодолела "72 километра". Оказавшись на Дворцовой площади, она сделала несколько кругов вокруг Александровской колонны прежде чем остановиться. На финише ее встречали подписчики, в том числе жители Чудово, следившие за ее продвижением и ранее встречавшие ее на трассе.

Среди встречающих оказался и петербуржец Владимир, который год назад совершил аналогичное путешествие, но в обратном направлении. Он отметил, что поддерживал Василину в социальных сетях и пришел поздравить ее лично.

Фото: Piter.tv