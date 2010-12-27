Идущий пешком в Индию петербуржец дошел до Волгограда

Своим путешествием Евгений хочет привлечь внимание к больным ДЦП детям.

Петербуржец Евгений Кутузов, который идет пешком в Индию по маршруту путешественника Афанасия Никитина, дошел до Волгограда. Об этом он сообщил в своем Instgram.

Мужчина начал свой путь из Твери более 100 дней назад, своим путешествием Евгений хочет привлечь внимание к больным ДЦП детям. За плечами Кутузова уже две тысячи километров.

Дойти до Индии он планирует через Арабские Эмираты к осени 2020 года. По словам Евгения, на "благомарафон" его вдохновил пожарный Айдас Ардзияускас из Литвы, который совершил пробег вокруг Балтийского моря.

Фото: Instagram/ ekutuz