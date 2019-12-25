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Россия выдала Италии участника мафиозной организации
Сегодня, 14:15
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lesjasap

Россия выдала Италии участника мафиозной организации

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В 28 преступных эпизодах обвиняется Вячеслав Бану.

Россия выдала Италии участника мафиозной организации. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, мужчина находился в международном розыске. В сопровождении специального конвоя подозреваемый доставлен в Милан.

Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство

сообщение Генпрокуратуры РФ

Следствие считает, что Бану с 2002 года по августа 2011 года был участником вооруженной группировки, которая действовала на территории нескольких стран. Участники банды систематически вымогали деньги у жертв с применением насилия. Обвиняемые угрожали водителям транспортных средств, а также руководителю транспортной компании из Молдавии. За безопасную парковку на стоянках и перевозку товаров злоумышленники требовали от 50 до 2060 евро. В общей сложности Вячеслав Бану уличен в 28 эпизодах.

В Испании освободили всех фигурантов дела "русской мафии".

Фото: Pixabay.com

Теги: вячеслав бану, генпрокуратура, италия, мафия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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