Россия выдала Италии участника мафиозной организации. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, мужчина находился в международном розыске. В сопровождении специального конвоя подозреваемый доставлен в Милан.
Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство
сообщение Генпрокуратуры РФ
Следствие считает, что Бану с 2002 года по августа 2011 года был участником вооруженной группировки, которая действовала на территории нескольких стран. Участники банды систематически вымогали деньги у жертв с применением насилия. Обвиняемые угрожали водителям транспортных средств, а также руководителю транспортной компании из Молдавии. За безопасную парковку на стоянках и перевозку товаров злоумышленники требовали от 50 до 2060 евро. В общей сложности Вячеслав Бану уличен в 28 эпизодах.
В Испании освободили всех фигурантов дела "русской мафии".
Фото: Pixabay.com
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