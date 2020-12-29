Фигурантам расследования запретили покидать страну и забрали паспорта.

В Испании освободили всех фигурантов дела "русской мафии". Об этом сообщили представители "РИА Новостей" со ссылкой на Высший суд Валенсии. Ранее четверо фигурантов расследования находились под стражей. Также известно о том, что на свободу вышел адвокат Алексей Широков. Местные СМИ называли юриста основным фигурантом уголовного дела. Всем освобожденным из-под заключения запретили покидать территорию Испании. У них отобрали паспорта.

Напомним, что граждан обвиняют в отмывании денег членов преступных группировок. Фигурантов дела задержали в декабре 2020 года. Следствие полагает, что деньги злоумышленники отмывали с помощью покупки недвижимости в Испании. В деле указаны 23 человека, из которых восемь - это россияне, двое - граждане Украины, один - представитель Казахстана. В заключении остались четверо участников.

В Испании расследование ведется с 2013 года, с момента, когда полиция заявила, что "русская мафия" усилила активность в стране. По мнению правоохранительных органов, Испания стала "точкой отмывания преступных средств" для граждан бывшего Советского Союза. Далее деньги преступники стали инвестировать в бизнес.

Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины от COVID-19.

Фото: Pixabay.com