Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины от COVID-19

По его словам, в этом также замешаны страны Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television заявил об отказе США разморозить счета страны для оплаты вакцины от коронавируса.

По словам главы республики, в этом также были замешаны члены Евросоюза. Мадуро отметил, что средства, необходимые для покупки вакцины от COVID-19, "были заморожены и украдены" этими странам.

Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. Мы потребовали через ВТО, чтобы они нам предоставили средства, и нам отказали. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Он также заявил, что вакцины не должны быть "предметом меркантильного интереса и геополитической войны".

Ранее Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V".

Видео: YouTube / Nicolás Maduro