Население страны начнут прививать от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Николас Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V". Об этом глава государства заявил в рамках выступления, которое его сторонники транслировали в Twitter-аккаунте. По данным политика, первые десять миллионов доз препарата дойдут до Каракаса в первом квартале следующего года. Население страны будут прививать бесплатно.

Сегодня мы подписали контракт на первые 10 миллионов доз вакцины "Спутник V"… Они должны прибыть в первом квартале следующего года. В следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует 10 миллионов человек Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик уточнил на встрече с губернаторами, что в первую очередь вакцину "Спутник V" получит старшее поколение и медицинские работники.

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Фото: Минздрав России