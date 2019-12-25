Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

Николас Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Президент Венесуэлы рассказал на встрече с российскими наблюдателями на парламентских выборах о том, что планирует посетить РФ. Речь политика транслировалась в Twitter-аккаунте.
Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Мадуро добавил, что рассчитывает на то, что представители новой избранной Национальной ассамблеи также вскоре прилетят в Москву. В выборах участвовали 107 политических партий и 14 тысяч кандидатов в депутаты.
Пропрезидентский блок набирает 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле.
Фото: Pixabay.com
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