Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

Президент Венесуэлы хочет приехать с визитом в Москву.

Николас Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Президент Венесуэлы рассказал на встрече с российскими наблюдателями на парламентских выборах о том, что планирует посетить РФ. Речь политика транслировалась в Twitter-аккаунте.

Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро добавил, что рассчитывает на то, что представители новой избранной Национальной ассамблеи также вскоре прилетят в Москву. В выборах участвовали 107 политических партий и 14 тысяч кандидатов в депутаты.

Пропрезидентский блок набирает 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле.

Фото: Pixabay.com