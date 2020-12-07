Пропрезидентский блок набирает 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле

Явка составила 31%, подсчитано 82% бюллетеней.

Пропрезидентский блок, коалиция "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле. Об этом рассказала президент венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо.

По её словам, за коалицию проголосовало 3 558 320 человек. На втором месте партия "Демократический альянс", которая представляет оппозицию. Ей голос отдали 944 665 избирателей — это 17,95%. Третье место "Альянс объединенная Венесуэла" с 4,19% голосов.

Явка составила 31%, подсчитано 82% бюллетеней.

Ранее Мадуро заявил, что Трамп хотел начать переговоры с ним.

Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela