Политик напомнил, что в Венесуэле пройдут парламентские выборы.

Николас Мадуро назвал условие ухода в отставку. Об этом президент Венесуэлы сообщил нации в своем традиционном телеобращении, записанном в Каракасе. По словам политика, он будет готов покинуть пост главы государства в том случае, если венесуэльская оппозиция победит на местных парламентских выборах. Они намечены на 6 декабря.

Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента Николас Мадуро, венесуэльский политик

Мадуро добавил, что его судьба теперь находится в руках граждан Венесуэлы. Ранее политик опубликовал в социальных сетях свой номер телефона и призвал население добавлять его в чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Таким образом он хочет включиться в борьбу "за правду о Венесуэле".

Мадуро заявил, что Трамп хотел начать переговоры с ним.

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