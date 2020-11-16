Венесуэла планирует получить более 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Венесуэла планирует получить более 10 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро.
По его словам, власти республики позаботились о том, чтобы в Венесуэлу в первом триместре 2021 года было поставлено 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.
Мадуро подчеркнул, что Венесуэла также будет заниматься производством российской вакцины на своей территории.
Вопрос о поставках препарата обсуждала вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время визита в Москву.
Ранее Мадуро заявил, что вакцинация от коронавируса в Венесуэле начнется в декабре.
Видео: Youtube/Nicolás Maduro
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