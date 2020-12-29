Министр уточнил, что речь идет о самой сильной буре с начала этого века.

Три человека стали жертвами снежной бури в Испании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь министра внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Глава МВД рассказал, что два человека стали жертвами бури в автономном сообществе Андалусия, один – в автономном сообществе Мадрид. В городе началась сильная снежная буря. Власти приостановили дорожное сообщение. В аэропорту "Барахас" отменили все рейсы. Несколько линий метро сообщили об увеличении интервалов движения поездов. Очевидцы "снежного коллапса" делятся выкладывают фото и видео в соцсетях. Мэр города Хосе Луис Мартинес попросил граждан оставаться дома. Практически весь Мадрид парализован. Отменены культурно-массовые мероприятия. Запрещено движение грузового транспорта.

Служба экстренной помощи Андалусии сообщила, что ещё одна женщина погибла после того, как ее автомобиль снесло течением реки между населенными пунктами Михас и Фуэнхирола. Также спасатели нашли тело мужчины, который в момент инцидента находился в автомобиле. Из-за непогоды в городе зафиксировано свыше 600 происшествий. Спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов. К операции по оказанию им помощи были подключены военные.

Ранее мы сообщили, что на Кубке мира по биатлону выявлено три новых случая заражения COVID-19.

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