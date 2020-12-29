Заболели два спортсмена и один волонтёр.

На Кубке мира по биатлону выявлено три новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

Соревнования проходят в немецком Оберхофе. На официальном сайте IBU сказано, что организация провела дополнительные тесты ПЦР на коронавирус для участников соревнований на кубковом этапе. В результате, положительные тесты пришли словенскому и бельгийскому спортсменам, а также одному волонтеру оргкомитета. Пока известно, что никто из членов команды Словении не заразился. В бельгийской команде и среди волонтёров продолжается отслеживание контактировавших.

Накануне положительный тест на коронавирус сдал член сборной Норвегии. Его повестили на карантин. Никто из команды не заразился.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке.

Видео: Youtube/IBU TV