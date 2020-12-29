В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке

По словам Паниной, президент США Дональд Трамп является импульсивным политиком. Однако, предсказать поведение избранного главы Джо Байдена в экстренных случаях тоже весьма сложно.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина высказалась об инициативе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о недопуске действующего президента Дональда Трампа к ядерной кнопке.

Парламентарий призвала не забывать имена близких и последовательность некоторых событий. Трамп временами действует агрессивно. Однако, Джо Байден внушает не меньшие опасения. По мнению Паниной, он "часто путает одних людей с другими, часто не помнит последовательности событий". Она добавила, что США постоянно обвиняют Россию и Китай в подрыве демократии и так далее. Все это провоцирует непредсказуемые ситуации.

Есть большой риск, что в кризисных ситуациях в диалоге с США нам придется иметь дело не с публичным лидером, несущим персональную ответственность, а с безликой и анонимной политической машиной.

- Елена Панина, член комитета Госдумы по международным делам

Накануне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в пятницу обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента США Дональда Трампа. Пелоси предложила запретить Трампу давать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.

Ранее мы сообщили, что оппозиция в Раде призвала переоценить Евромайдан после штурма Капитолия.