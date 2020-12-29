Оппозиция в Раде призвала переоценить Евромайдан после штурма Капитолия

В заявлении сказано, что американские политики обязаны изменить свое отношение к цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы.

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала США пересмотреть отношение к "евромайдану" на Украине. Об этом сказано в сообщении партии.

Представители партии считают, что политическое руководство США, лидеры партий и дипломатия должны сделать соответствующие выводы. Они призывают изменить подходы к внешней политике в отношении других стран. Украинская партия убеждена, что американские дипломаты регулярно вмешиваются во внутриполитические процессы. Как сказано в заявлении, "попытки установить внешнее управление. Поощрение радикальных сил, провоцирующих протесты и беспорядки, недопустимы".

В среду, 6 января, сторонники президента Дональда Трампа после митинга ворвались в Капитолий США. По данным местных СМИ, зданию нанесен материальный ущерб. Участники акции устроили погром в Капитолии. Из-за этого на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. В результате столкновения протестующих с правоохранителями погибли два человека, один из них – сотрудник полиции Капитолия.

Ранее мы сообщили, что власти выделили на поддержку МСП около 600 млрд рублей.

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