Практически весь город парализован. Метеорологи называют снежную бурю «беспрецедентной с начала этого века».

Самый мощный за 80 лет снегопад обрушился на Мадрид. Об этом заявили синоптики государственного метеорологического агентства AEMET.

Снегопад остановил железнодорожное сообщение. Компания Renfe сообщила о приостановке поездов как пригородного, так и дальнего следования. В городе прекращено движение наземного транспорта. Увеличен интервал движения поездов сразу на нескольких линиях метро. Аэропорт "Барахас" отменил все рейсы как минимум до вечера субботы. Власти просят граждан отказаться от поездок на автомобилях и передвигаться по городу только в случае крайней необходимости. Мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда настоятельно рекомендовал испанцам оставаться дома.

Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям начали спасать водителей, которые не могут выбраться из снежных заносов. За ночь с такой проблемой столкнулись около 100 водителей. Отменены культурные и развлекательные мероприятия. Из-за опасности, что машины может занести, приостановлен сбор мусора. Во всем сообществе Мадрид запрещено движение грузового транспорта. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до понедельника.

Видео: Youtube/Aejay Pro