Воздушное пространство Катани закрыто.

В Италии началось извержение Этны на восточном побережье страны. Об этом рассказали представители местного Национального института геофизики. Очередное усиление активность вулкана зафиксировано в 16:10 часов 16 февраля по местному времени (18:10 часов по московскому времени). Оно сопровождалось лавой и выбросом вулканического пепла. Последний сформировал облако, которое поднялось над кратером на километр.

Известно, что извержение началось на юго-восточном склоне вулкана. Потоки лавы спустились до высоты в две тысячи метров над уровнем моря. Также зарегистрированы небольшие взрывы и выброс вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака. В частности, "осадки" упали на населенные пункты Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

Чиновники отметили, что дождь из камней нанес материальный ущерб, но пострадавших или жертв нет. Отдельные вулканические бомбы долетели до Катании. На части страны пришлось закрывать воздушное пространство. Работа международного аэропорта Катании приостановлена на неопределенное время, так акк службы не могут обеспечить безопасность полетов.

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго.