Ученые предупредили пациентов о риске возникновения миокардита и перикардита после прививки.

Reuters: фармрегулятор США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna. Журналисты ссылаются на постановление американского Управления по вопросам качества медикаментов и продовольствия (FDA). Специалисты добавили в перечень редкие воспалительные заболевания сердца. Этот фактор будет указываться на инструкциях к препаратам.

Врачи определили, что при использовании вакцин редко у пациентов могут фиксироваться миокардит и перикардит. Также Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уведомил американцев о том, что граждане с воспалением сердца из-за вакцинации в большинстве эпизодов идут на поправку.

Напомним, что Moderna и Pfizer являются двумя из трех вакцин, одобренных на территории США. Еще одним препаратом для профилактики коронавируса стала разработка Johnson & Johnson.

NYT сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson.

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