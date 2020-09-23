NYT сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson

FDA проверяет информацию о "подозрительных" вакцинах в Балтиморе.

The New York Times сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson. Журналисты с телеканала "360" со ссылкой на американских коллег уточнили, что Вашингтон заблокирует такое количество доз препарата для профилактики COVID-19 из-за возможного загрязнения. Постановление властей страны основано на информации о том, что на предприятии в Балтиморе сотрудники перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавирусной инфекции. Ранее в СМИ заявляли, что испорчено только 15 млн доз.

Правительственные источники в США уточнили, что национальный регулятор обеспокоен возможным загрязнением и других партий вакцин от коронавируса, которые были изготовлены вместе с установленными загрязненными дозами. Из-за этого FDA планирует забраковать около 70 миллионов доз, произведенных в Балтиморе.

В Евросоюз, ЮАР и Канаду американцы успели поставить около 6-9 млн "подозрительных" доз препарата.

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