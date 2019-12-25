Привившимся туристам не придется 10 дней проводить в карантине.

Словения освободила привитых "Спутником V" от карантина при въезде в страну. Такое заявление опубликовано в итоговом протоколе после проведения очередной сессии местного правительства. По решению чиновников туристам больше не придется находиться на десятидневном карантине, если они ранее были привиты российской вакциной. Аналогичное решение принято для тех, кто поставил себе препарат от компании Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Специалисты уточнили, что при этом сертификат для вакцинации должен быть заполнен на английском или словенском языке. Прививку путешественнику следует сделать на менее чем за 21 день до прибытия в страну.

Напомним, что 14 апреля стало известно о том, что в Сербии началось производство "Спутника V". Представители РФПИ подчеркнули, что изготовление вакцины ведется на базе института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". На территории Южной Европы Белград стал первым, кто производит российский препарат для профилактики коронавируса.

В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля.

Фото: Pixabay.com