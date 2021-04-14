Виталий Кличко объявил о продлении локдауна на две недели.

В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал глава города Виталий Кличко. Чиновник заявил, что локдаун в украинской столице продлится минимум две недели из-за негативной эпидемиологической обстановки.

Поскольку эпидемическая ситуация существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по ЧС города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля. Виталий Кличко, мэр Киева

Напомним, что за последние сутки в Киеве медики выявили 1 457 новых случаев инфицирования. Сейчас город является лидером по количеству зараженных пациентов среди украинских регионов. Чаще всего пациентами становятся дети, у которых болезнь протекает в более тяжелой форме, чем фиксировалось ранее. Около 71 процента инфекционных коек столицы занято коронавирусными больными. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

В Киеве усилили карантинные меры в связи с обострением COVID-19.

Видео: YT / Київська міська державна адміністрація