В Киеве усилили карантинные меры в связи с обострением COVID-19

Детские сады закрывают, школьников переводят на "дистанционку".

Власти Киева ужесточат карантинные меры в городе в связи с обострением ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

С 5 апреля в столице Украины закроют детские сады. Обучение в школах переведут на дистанционную форму обучения. Проезд на общественном транспорте будет возможен только по пропускам. Они предназначены для врачей, спасателей, а также для сотрудников коммунальных служб и правоохранительных органов.

Остальные работники должны перейти на удаленную работу, либо работодатели будут обязаны отправить их в отпуск.

У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей. Виталий Кличко, мэр Киева, в своем Telegram

Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум до 16 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что карантин может быть продлен, если ситуация обострится или не станет налаживаться.

Ранее мы сообщали, что украинцы начали лечиться от COVID-19 препаратом для скота.

Видео: YouTube / ТСН