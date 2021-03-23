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Украина обязала всех въезжающих предъявлять ПЦР-тест на COVID-19

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Требование также предъявляется к гражданам страны, а не только туристам.

Украина обязала всех граждан, пересекающих государственную границу, предъявлять ПЦР-тест на COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава местного министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что соответствующее постановление правительство приняло в понедельник 22 марта на внеочередном собрании.

Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов и с отрицательным результатом.

Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Граждане Украины, которые будут возвращаться в страну из-за рубежа без отрицательного теста на коронавирус, будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции.

На Украине заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Видео: FB / Міністерство охорони здоров"я України

Теги: максим степанов, пцр-тест
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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