Украина обязала всех въезжающих предъявлять ПЦР-тест на COVID-19

Украина обязала всех граждан, пересекающих государственную границу, предъявлять ПЦР-тест на COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава местного министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что соответствующее постановление правительство приняло в понедельник 22 марта на внеочередном собрании.
Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов и с отрицательным результатом.
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Граждане Украины, которые будут возвращаться в страну из-за рубежа без отрицательного теста на коронавирус, будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции.
На Украине заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом.
Видео: FB / Міністерство охорони здоров"я України
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