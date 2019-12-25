В стране зафиксирован антирекорд по летальным исходам от коронавируса.

На Украине заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам на ежедневном брифинге сообщил глава министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник объяснил, что в стране зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19 с начала пандемии.

Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что за последние сутки в стране медики выявили 11 476 новых случаев инфицирования. С диагнозом "коронавирус" госпитализированы 2 519 человек. От заражения погибли 333 пациента, а выздоровели 8 044 человека. В среднем по стране заполняемость инфекционных коек с кислородом достигла показателя в 55 процента. Однако, по словам Степанова, заполненность по регионам наблюдается значительно выше, что вызывает у чиновников обеспокоенность.

Украина может обязать всех въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19.