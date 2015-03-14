Максим Степанов рассказал, что сам привился шведско-британским препаратом.

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca. Об этом в эфире местного телеканала ICTV сообщил глава системы здравоохранения Максим Степанов. Он ответил на вопрос журналистов о том, может ли препарат от шведско-британской компании угрожать здоровью привившихся. В качестве доказательства чиновник привел сообщение Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что AstraZeneca не увеличивает риска образования тромбов.

Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить…Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной? Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Чиновник добавил, что вакциной от коронавируса также привиты его родители. Он уверен, что страны, которые приостановили использование AstraZeneca на своей территории, хотят понять, есть или нет связь между формированием у пациентов тромбоза.

В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca.

Фото: YouTube/Украина 24