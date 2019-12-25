В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca. С заявлением выступили в Национальном консультативном совете по иммунизации.
Причины в случаях нарушения свертываемости крови у взрослых после вакцинации.
Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений.
цитата из сообщения Национального консультативного совета по иммунизации Ирландии
При этом подчёркивается, что связь между проблемой нарушения свертываемости крови и прививкой AstraZeneca не установлена. Но временный отказ от вакцины называют мерой предосторожности.
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Фото: pixabay.com
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