Временный отказ от вакцины называют мерой предосторожности.

В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca. С заявлением выступили в Национальном консультативном совете по иммунизации.

Причины в случаях нарушения свертываемости крови у взрослых после вакцинации.

Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений. цитата из сообщения Национального консультативного совета по иммунизации Ирландии

При этом подчёркивается, что связь между проблемой нарушения свертываемости крови и прививкой AstraZeneca не установлена. Но временный отказ от вакцины называют мерой предосторожности.

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