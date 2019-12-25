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В честь Дня святого Патрика изменит подсветку Дворцовый мост
Сегодня, 18:24
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В честь Дня святого Патрика изменит подсветку Дворцовый мост

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Мероприятия, посвященные традиционному ирландскому празднику, проводятся в Петербурге каждый год.

На Дворцовом мосту включат изумрудную подсветку в честь фестиваля, посвященного Дню святого Патрика. Она будет работать с 12 по 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветку включат 12 марта в 19:05. 

Зеленый - один из цветов ирландского флага, цвет трилистника - символа страны и самого изумрудного острова, где в мягком климате травяной покров остается зеленым круглый год.

пояснили в пресс-службе. 

Национальный праздник Ирландии ежегодно отмечается 17 марта. Тематические мероприятия в Петербурге организовывают Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Посольство Ирландии в России, Ирландский культурный центр при РГПУ им. А.И.Герцена, Российская национальная библиотека. Для горожан подготовили онлайн и офлайн события: выставку писателей, круглый стол и так далее. 

Фото: vk.com/lensvetspb

Теги: дворцовый мост, день святого патрика, мост, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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