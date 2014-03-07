Максим Степанов выступил с соответствующим заявлением в Верховной Раде.

Минздрав Украины вновь заявил об отсутствии планов регистрировать "Спутник V". Об этом парламентариям в Верховной Раде сообщил глава здравоохранения Максим Степанов. Чиновник заметил, что ранее уже неоднократно повторял, что российский препарат для профилактики COVID-19 ни при каких обстоятельствах не будет регистрироваться на территории государства.

Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что в конце января Верховная Рада приняла закон о том, что власти могут регистрировать вакцины от коронавируса для использования в стране при успешном проведении доклинических испытаний препарата. В условиях также отмечается, что тесты должны быть одобрены компетентными органами США, Австралии, Китая, Канады, Японии, Швейцарии, Бразилии, Израиля, Мексики, Великобритании, Индии или ЕС. В том же документе указывается на то, что лекарственный препарат не должен быть разработан в РФ.

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Видео: YT / RadaTVchannel