До 30 апреля в Украине продолжит действовать режим чрезвычайной ситуации.

Правительство Украины продлевает в стране карантин до 30 апреля. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

При этом, по его словам, в стране будет действовать адаптивная модель карантина — когда ограничения будут отличаться в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Регионы будут разделены на четыре зоны.

Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года. Максим Степанов, глава Минздрава

Также до 30 апреля в Украине продолжит действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы писали, что на Украине "майдан" назван ключевым моментом формирования страны.

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