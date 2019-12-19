Депутаты осудили режим правления Виктора Януковича.

На Украине "майдан" назван ключевым моментом формирования страны. Верховная Рада приняла постановление, приуроченное к седьмой годовщине событий, произошедших в Киеве. В тексте документа уточняется, что произошедшее следует считать "революцией достоинства". При этом бывший президент страны Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов при поддержке Москвы. Депутаты считают, что действия политика привели к потере части государственных территорий.

Одобрение заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям "евромайдана", революции достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия пояснительная записка

Парламентарии напомнили, что в период с 2010 по 2014 года Янукович узурпировал власть, что привело к ослаблению национальной обороны и безопасности Украины, а также к нарушению прав и свобод граждан. В постановлении говорится о том, что события "майдана", произошедшее в Крыму и на Донбассе стали следствием преступного режима.

Украина потребовала от ООН, Европарламента, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию.

Фото: Верховная Рада