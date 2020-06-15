Порошенко обвинил Януковича в потере Украиной Крыма

Экс-президент Украины добавил, что не ставил перед собой задачи засудить предшественника.

Петр Порошенко обвинил Виктора Януковича в потере Украиной Крыма. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление экс-президента Украины во время допроса. Он проводился в рамках рассмотрения апелляции на приговор Януковичу.

Петр Порошенко утверждает, что Янукович лично пригласил российские войска на территорию Украины. По словам политика, он видел военных из РФ в Крыму во время своего посещения полуострова в 2014 году. Экс-глава государства добавил, что никогда не ставил перед собой задачи засудить своего предшественника. Однако он надеется обеспечить верховенство права и демократии в стране.

Напомним, что Януковичу пришлось бежать из Украины в 2014 году после массовых протестов.На родине политику грозит тюремный срок за государственную измену. Экс-президент приговорили к наказанию заочно. В 2018 году Украина начала расследование по делу о событиях, произошедших на Майдане.

Зеленский: Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков.

Видео: Youtube/Петро Порошенко