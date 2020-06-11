Зеленский: Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков

Правительство Алексея Гончарука проводило реформы ради лайков. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью с журналистами "Украинской правды". Президент Украины уверен, что члены предыдущего правительства увлекались распространением информации в социальных сетях, а не реальном действии принятых законов.
Сначала они начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что премьер-министр Алексей Гончару был отправлен в отставку по решению Верховной Рады. На его место назначили Дениса Шмыгаля. В этот день парламент также утвердил новый состав правительства.
Зеленский добавил, что во время рабочего дня министрам Украины запрещается пользоваться аккаунтами на Facebook и в других социальных сетях.
Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко.
Видео: YouTube / Українська правда
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