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Зеленский: Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков

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Политик объяснил, почему Алексея Гончарука сняли с должности.

Правительство Алексея Гончарука проводило реформы ради лайков. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью с журналистами "Украинской правды". Президент Украины уверен, что члены предыдущего правительства увлекались распространением информации в социальных сетях, а не реальном действии принятых законов.

Сначала они начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончару был отправлен в отставку по решению Верховной Рады. На его место назначили Дениса Шмыгаля. В этот день парламент также утвердил новый состав правительства.

Зеленский добавил, что во время рабочего дня министрам Украины запрещается пользоваться аккаунтами на Facebook  и в других социальных сетях.

Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко.

Видео: YouTube / Українська правда

Теги: алексей гончарук, владимир зеленский, реформы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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