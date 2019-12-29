Верховная рада утвердила новый состав украинского кабмина

Свои должности в правительстве сохранили только три министра.

Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, главой которого стал Денис Шмыгаль. Об этом сообщил ресурс "112. Украина" 4 марта.

Свои должности сохранили только три министра: глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Вице-премьер Михаил Федоров также остался на своем месте и продолжит вести дела информатизации, а экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко стал вице-премьером и куратором вопросов евроинтеграции.

Главой внешнеполитического ведомства стал предложенный Зеленским Дмитрий Кулеба, пост министра обороны занял Андрей Таран. Соцполитикой стала заведовать Марина Лазебная, делами ветеранов – Сергей Бессараб, финансами – экс-советник президента Порошенко Игорь Уманский, делами молодежи и спорта – олимпийский чемпион и фехтовальщик Вадим Гутцайт. Министром кабмина стал Олег Немчинов, ранее подведомственное Шмыгалю министерство развития общин и территорий перешло к Алексею Чернышеву. Главой минздрава назначили Илью Емца, министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резников.

Ранее Тимошенко заявила, что политический курс Украины следует изменить.

Видео: Youtube/Факти ICTV