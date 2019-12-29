Тимошенко заявила, что политический курс Украины следует изменить

И назвала формальными перестановки в правительстве

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" добавила, что считает перестановки в правительстве формальностью. Это просто перестановка столов, стульев и фамилий.

- Президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности. На уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса" - высказалась Тимошенко.

Заявление сделано на брифинге после заседания согласительного совета Верховной рады. Тимошенко добавила, что если не сменить политический курс, то Украина будет "лететь в пропасть".

Она добавила, что нынешняя исполнительная власть не исполнила бюджет на 22,5%, что привело к коллапсу в стране.

Ранее в Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы.

Видео: YouTube / NEWSONE