В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Оппозиционеры рассказали, что миллионы украинцев будут отмечать День Победы.

В Верховной Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По мнению спикера, заявление Вадима Пристайко является смесью цинизма и идолопоклонничества. Украина преклоняется перед Западом, русофобской истерией и "ура-патриотической зашоренности".

Медведчук считает, что Пристайко не вправе говорить от имени миллионов жителей страны. Для многих 9 мая останется "священным днем, который праздновали и будут праздновать". Сейчас местная власть ориентируется на вирус неонацизма и человеконенавистничества. Этой частью политик считает и Пристайко.

Ранее в Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать 9 мая.