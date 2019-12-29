В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать 9 мая

Своим мнением в беседе с RT поделился депутат ГД Дмитрий Новиков.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление главы МИД Украины, который заявил о том, что в его стране не планируют праздновать День Победы.

Он заявил, что подобное заявление делать "стыдно", так как победа в Великой Отечественной войне была добыта ценой большого количества жертв со стороны советского народа. Так продолжается деятельность, направленная на уничтожение национальной памяти, считает Новиков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что праздновать День Победы в стране не собираются, а хотят идеологически присоединиться к Европе, напомнив о самой трагедии войны.

Видео: Телеканал ICTV / YouTube