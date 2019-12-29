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Украина решила отказаться от празднования День Победы

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Об этом рассказал глава МИД страны.

Руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, как его страна собирается отнестись к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат отметил, что праздновать День Победы в стране не собираются, а хотят идеологически присоединиться к Европе, напомнив о самой трагедии войны.

Также Пристайко отметил, что на Украине пока не получали приглашение от России для президента страны Владимира Зеленского на парад и празднование 75-летия Победы в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции. Пошлины в размере 50,09 % на импорт утвердили сроком на пять лет.

Видео: Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина / YouTube

Теги: день победы, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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