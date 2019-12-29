Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь

Меры были приняты в связи с тем, что доля стали из РФ на Украине превышает 50%.

Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции. Пошлины в размере 50,09 % на импорт утвердили сроком на пять лет

Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Меры были приняты в связи с тем, что доля стали из РФ на Украине превышает 50%. Данные были получены в результате Антидемпингового расследования, начавшегося по жалобе ЧАО "Производственое объединение "Стиальканат-Силур"".

Речь идет о стальной проволоке крученой, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием. Уровень мощности украинского "Стиальканат-Силур" снизились на 10,9%, а объем на рынке 1,9%. В то же время, как уровень импорта из России стальных товаров вырос на 58%.

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