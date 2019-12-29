Дениса Шмыгаля избрали новым премьер-министром Украины

Его кандидатуру представил президент Владимир Зеленский.

В среду, 4 марта, Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины, сообщил ТАСС. За его избрание проголосовал 291 депутат при нужных 226.

Кандидатуру Шмыгаля днем раньше представил в Верховной раде президент Владимир Зеленский. Украинский лидер предложил нового главу правительства после увольнения парламентом Алексея Гончарука, занимавшим ту же должность. Шмыгаль заявил, что не станет менять курс работы кабмина, а продолжит все, что не было доведено до конца. Приоритетами своей деятельности политик назвал возвращение Крыма, завершение конфликта в Донбассе, реформу децентрализации и улучшение качества образования, медицины и инфраструктуры.

С февраля этого года Шмыгаль занимал пост министра развития общин и территорий. До этого политик работал в налоговой службе, крупной ТЭС и облгосадминистрации.

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