Украина надеется на введение новых санкций, направленных против реализации проекта газопровода.

"Нафтогаз" обсудил с США новые меры против "Северного потока — 2". Об этом заявил глава правления украинской компании Андрей Коболев. Спикер выступил с докладом в Атлантическом совете в Вашингтоне. Бизнесмен добавил, что стороны надеются сорвать строительство газопровода.

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Украина понимает, что возможность реализации проекта все еще существует. Сейчас Киев и Вашингтон обсуждают условия, чтобы "проект был мертв". Новые санкции являются основным способом воздействия, который следует предпринять для обеспечения энергетической безопасности. Следующим этапом станет поддержка нового правительства Украины в завершении реформы корпоративного управления..

Ранее способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе.

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