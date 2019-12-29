"Академик Черский" предположительно направляется к порту в Египте.

Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе. Речь идет о газпромовском судне "Академик Черский". Об этом заявили в "РБК". По словам главы Минэнергетики России, именно оно способно доработать газопровод.

Корабль следует на запад и направляется к египетскому порту Суэц. Такие сведения предоставляет мониторинговый сервис Vesselfinder. В Египте судно окажется приблизительно 25 марта. Marine Traffic напоминает, что "Академик Черский" находятся вне зоны доступа. Последняя информация о его расположении получена специалистами еще 26 февраля. Тогда же экипаж указал пункт назначения в Коломбо. По информации сервиса Shipfinder, 1 марта пункт на Шри-Ланке остался конечной точкой.

Ранее "Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2".

Видео: YouTube/Владимир Евдокимов, Nord Stream 2