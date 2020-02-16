  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:16
127
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2"

0 0

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет самостоятельно закончить строительство.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что в России ответили на слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщает РБК.

Напони, что представитель США в интервью агентству Блумберг на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что России не в силах самостоятельно достроить газопровод.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий",

— считает Бруйетт.

На его слова сразу же отреагировали в компании. Представитель "Газпрома" Сергея Куприянов не согласился с таким мнением.

"Никогда не говори никогда", 

— заявил Куприянов.

Ранее власти России заявили, о намерении достроить самостоятельно "Северный поток – 2". Германия также надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме.  Напомним, что 31 января посол ФРГ в России заявил, что работа над "Северным потоком – 2" должны состояться в I квартал 2021 года.  "Газпром" намерен запустить "Северный поток – 2" в конце 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции.

Видео: Youtube / DW News

Теги: газпром, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии