"Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2"

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет самостоятельно закончить строительство.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что в России ответили на слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщает РБК.

Напони, что представитель США в интервью агентству Блумберг на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что России не в силах самостоятельно достроить газопровод.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — считает Бруйетт.

На его слова сразу же отреагировали в компании. Представитель "Газпрома" Сергея Куприянов не согласился с таким мнением.

"Никогда не говори никогда", — заявил Куприянов.

Ранее власти России заявили, о намерении достроить самостоятельно "Северный поток – 2". Германия также надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме. Напомним, что 31 января посол ФРГ в России заявил, что работа над "Северным потоком – 2" должны состояться в I квартал 2021 года. "Газпром" намерен запустить "Северный поток – 2" в конце 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции.

Видео: Youtube / DW News