Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции

Деталями выступления украинского президента поделился корреспондент РИА "Новости".

Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона. Выступление проходило в небольшом помещении, в котором собралось достаточное количество слушателей. Спустя некоторое время заминку удалось разрешить – микрофоном с Зеленским поделился организатор конференции.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский упомянул, что не намерен вести переговоры с главами ДНР и ЛНР, так как главы непризнанных республик-участниц конфликта на Донбассе не признаны с точки зрения международного права.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны. Украинский лидер на Мюнхенской конференции отметил, что выборы также затронут Крым и Донбасс. Однако Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий.

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