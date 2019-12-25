Способное достроить "Северный поток 2" российское судно сменило курс

Вместо того чтобы двигаться в Сингапур, оно направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).

Способное достроить "Северный поток 2" российское судно "Академик Черский" изменило курс. Вместо того чтобы двигаться в Сингапур, оно направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка). Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder, которые отслеживают движение судов.

9 февраля корабль вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Не дойдя до точки назначения "Академик Черский" сменил курс и двинулся в Коломбо. По прогнозу, корабль должен прийти в порт 18 марта.

Россия купила "Академика Черского" у Китая для проекта "Сахалин-3". Однако в декабре 2019 года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будут достраивать с помощью этого судна при условии его дооснащения.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся из России в Германию и пройдут по дну Балтийского моря через территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

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