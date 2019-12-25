  1. Главная
На воду в Петербурге спущен морской тральщик "Дмитрий Лысов"
Тральщиком Т-120 в 1944 году командовал лейтенант Дмитрий Лысов.

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге спущен на воду морской тральщик "Дмитрий Лысов", который назван в честь героя Великой Отечественной войны. Корабль заложили в 2023 году, сообщили в Смольном 5 декабря. 

Тральщиком Т-120 в 1944 году командовал лейтенант Дмитрий Лысов. Экипаж корабля совершил подвиг в северных водах, обеспечив спасение моряков и выполнение боевой задачи. 

При строительстве кораблей применяются новейшие технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. В линейке тральщиков корабелам удалось совместить множество нестандартных инженерных решений. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

За 113 лет на заводе возвели 700 кораблей и судов, из них свыше 200 единиц – морские и рейдовые тральщики различных проектов. 

Ранее мы рассказывали о том, что строительство ледокола "Дзержинский" могут перенести с Выборгского завода в Петербург. 

Фото: пресс-служба Смольного 

