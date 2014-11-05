Путин рассказал о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний "Буревестника"

Глава государства отметил, что по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник". Об этом он заявил на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Глава государства отметил, что по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы. По его словам, у ракеты наблюдаются высокая точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Также Путин заявил, что в этом смогли убедиться зарубежные специалисты.

В зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что судебные приставы должны действовать корректно и с уважением.

Видео: официальный сайт президента России