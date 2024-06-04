Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением

Глава государства отметил эффективную работу судебных приставов на благо страны.

Судебные приставы должны действовать корректно и с уважением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем судебного пристава, который отмечается в России ежегодно 1 ноября.

Глава государства отметил эффективную работу судебных приставов на благо страны. По его словам, широкие полномочия и гарантии, накопленный опыт позволяют специалистам добиваться "строгого безусловного исполнения судебных актов". Президент отметил умение судебных приставов "проводить дознания и участвовать в розыске лиц, преступивших закон"

Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин предложил членам Совбеза обсудить работу ОПК.

Видео: официальный сайт президента России