Сегодня, 14:21
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу ОПК

Также глава государства предложил обсудить "более житейский" вопрос.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства предложил членам Совбеза обсудить несколько вопросов. Одним из них президент назвал беспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Также Путин предложил обсудить "более житейский" вопрос. Речь идет о дополнительных мерах безопасности дорожного движения в холодное время года. Он передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Ранее Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, оборонно-промышленный комплекс, президент россии, совет безопасности россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

