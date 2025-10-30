Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании

Он подчеркнул, что финансовое состояние "Роснано" изменилось к лучшему.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поинтересовался у Куликова о работе компании и ее основных направлениях. Он подчеркнул, что финансовое состояние "Роснано" изменилось к лучшему. По словам главы компании, за четыре года удалось внедрить более 80% заделов. Куликов отметил, что проекты были "трудоустроены" в хорошие руки.

Также глава "Роснано" добавил про новых партнеров, с которыми предстоит будущее сотрудничество. Куликов заявил, что здесь руководство шло от того, что нужно Правительству РФ, министерства в рамках национальных идей.

Видео: официальный сайт президента России